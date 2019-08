Tennis, al via a Marina il tredicesimo trofeo "So.Nad.D"

Scatta sabato il torneo nazionale di terza categoria del Marina Sport Center, il 14esimo trofeo “So.Na.D”. Ottima la partecipazione a questa classica del tennis ravennate: nel maschile gli iscritti sono 62, guidati dal 3.1 Alberto Scafoletti, portacolori proprio del Marina, dai 3.2 Simone Bezzi e Francesco Cervellera e dai 3.3 di casa Moreno Menghetti e Matteo Trasforini. Nel femminile in 15 al via, le big sono la 3.2 Ludovica Fiorini e le 3.4 Lara Alberighi, Manila Dall’Agata (Marina), Federica Matteucci e Sara Rizzello. Si parte con i tabelloni di quarta categoria per una decina di giorni di ottimo tennis, sotto la supervisione derl presidente Cesare Guiotto.