Tennis, al via la 42esima Coppa delle Viole

Sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia ha preso il via la 42esima edizione della Coppa delle Viole, competizione giovanile che come tradizione nel periodo pasquale richiama alcuni dei migliori talenti della Penisola nella città bizantina.

Quest’anno il torneo fa parte del circuito regionale “Australian” con la qualifica Elite, quindi con la distribuzione di punti doppia rispetto agli altri appuntamenti di vertice. Sono 209 complessivamente gli iscritti nelle categorie Under 10-12-14-16 maschili e femminili in gara dunque a Ravenna in questa “classicissima” (nell’albo d’oro figurano anche i nomi di Andrea Gaudenzi, Simone Bolelli e Flavia Pennetta, solo per citare nomi di giocatori poi diventati protagonisti del tennis azzurro che nel corso degli anni passati sui campi di via Marani) che terrà banco sino a domenica 28 aprile. Un primo significativo banco di prova anche per il nuovo consiglio direttivo del Circolo Tennis Dario Zavaglia, guidato dal presidente Carlo Licciardi, che punta a rilanciare il sodalizio ravennate, con l’ambizione di riportarlo ai fasti del passato.

Tra i protagonisti più attesi in quella che è una vetrina di assoluto rilievo per il movimento tennistico giovanile (direttore del torneo Antonella Trenta, affiancata da Pasquale Di Bari, giudici arbitri Ottaviano Turci e Benito Danesi) ci sono i giovani portacolori del club organizzatore, diversi dei quali figurano tra le teste di serie.

I favoriti del seeding nei vari tabelloni

Under 12 femminile: n.1 Sveva Azzurra Pansica, n.2 Carolina Gasparini, n.3 Chiara Bartoli, n.4 Clara Marzocchi;

Under 14 femminile: n.1 Benedetta Raggiotti, n.2 Clara Sansoni, n.3 Maria Sole Ferri, n.4 Ludovica Ceccoli;

Under 12 maschile: n.1 Rafael Capacci (Ct Zavaglia), n.2 Pietro Augusto Bonivento (Ct Zavaglia), n.3 Riccardo Pasi, n.4 Luigi Valletta (Ct Zavaglia).

Under 16 maschile: n.1 Matteo Bezzi (Ct Zavaglia), n.2 Edoardo Lanza Cariccio (Ct Zavaglia), n.3 Simone Bezzi (Ct Zavaglia), n.4 Nicholas Scala.

Under 14 maschile: n.1 Raymi Paci, n.2 Diego Sabattini, n.3 Paolo Cavagna, n.4 Edoardo Minghini.