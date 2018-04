Tennis, all'esordio casalingo i faentini 'confezionano' un cappotto al Cus Ferrara

Pronto riscatto della squadra maschile di serie C del Tennis Club Faenza, che all’esordio casalingo confeziona un cappotto al Cus Ferrara. Sei a zero il risultato finale. Rispetto all’iniziale sconfitta di Fiorano (1-5), la squadra manfreda si è presentata coi rientri degli infortunati Cicognani e Porisini, ma con l’assenza di Pompei. Prova convincente da parte di tutti: ai ferraresi non è stato concesso neppure un set. Vittorie nei singolari di Roberto Zanchini contro Scagni, di Noah Perfetti contro D’Antona, di Federico Cicognani contro Pierpaoli e di Riccardo Porisini contro Cavicchi. A completare il tabellino le vittorie nei doppi delle coppie Zanchini - Cicognani e Porisini - Baldini. Domenica terzo impegno per il Tennis Club Faenza a Bologna, con il Tc Nettuno. Serve un’altra vittoria per confermare l’intenzione di puntare diritti ai playoff.