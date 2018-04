Tennis, altro “cappotto” per il club faentino in serie C

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di serie C maschile del Tennis Club Faenza, anche questa per 6-0. La trasferta a Bologna contro il Tc Nettuno non è stata priva di insidie, ma i ragazzi faentini hanno saputo districarsi al meglio. Vittorie nei singolari di Roberto Zanchini, Federico Cicognani, Filippo Di Perna e Riccardo Porisini. A completare il cappotto le affermazioni nei doppi delle coppie Porisini - Perfetti e Zanchini - Cicognani. Domenica 28 aprile alle 9 arriverà nel circolo di via Medaglie d’Oro il Tennis Decima, per un match fondamentale in ottica playoff. Seguirà poi il 6 maggio l’ultima partita del girone, in trasferta col Ct Cervia.