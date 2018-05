Tennis, basket, calcio e tanto altro: ai giardini torna la Giornata dello sport

Torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale dello Sport: domenica 3 giugno si celebra la 15esima edizione della manifestazione, indetta dal Coni per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Coordinata dai Comitati Regionali in collaborazione con le istituzioni e con la compartecipazione delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione e delle Associazioni Benemerite, la Giornata Nazionale dello Sport è dedicata ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti, agli operatori sportivi, ai cittadini tutti, per vivere una giornata di sport e assistere a tornei giovanili, esibizioni ginniche, giochi di squadra e attività dimostrative di diverse discipline.

Anche per quest'anno, l’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la Round Table 11 Ravenna- Club 41 – Associazione amici della Round Table 11, Comune di Ravenna e la Provincia presso i Giardini Pubblici di Ravenna con l’ingresso libero. Dalle 10.30 alle 19 saranno coinvolte diverse migliaia di miniatleti per la quindicesima edizione della Giornata che quest’anno ha come slogan "Lo sport difende la natura". Basket, calcio, rugby, volley, arti marziali, scherma, tiro con l’arco, sono alcune delle oltre venti discipline in campo. L'appuntamento è quindi per tutti i bambini e le bambine della nostra provincia, cui verranno proposte prove e dimostrazioni come, ad esempi Metti alla prova la tua capacità nel gioco degli scacchi, Balliamo tutti insieme con la Baby Dance della Muka Loca, Aspettando la neve conosci la Fisi (Federazione Sport Invernali), Ammira, conosci e prova l’arte del judo, delle arti marziali, della lotta, del taekwondo e del kung fu, Prova la tua bravura a centrare il bersaglio con il tiro a segno nazionale, Prova il football americano ed ammira le splendide cheerleader, Cimentati con il palla freccette e vinci da mangiare, E’ arrivata l’estate, cimentati nel beach-tennis, Tenta la fortuna alla simpacitissima pesca dove si vince sempre, Entra nel ring della boxe e al suon della campana divertiti, Applaudi i giovani della pallavolo, Misura il tuo talento nel campo da tennis, Ammira l’eleganza e prova la ginnastica ritmica, Para, affonda e colpisci sulla pedana della scherma, Vieni a tirare a canestro in compagnia, Fai come Sampei e diventa un perfetto pescatore, La Libertas Nuoto è a tua disposizione per farti conoscere questa disciplina, Schiva, piega, scansa, tuffati e schiva nel campo di dodgeball, Conosci il padel questo nuovo e affascinante sport, La Fick Ravenna ti illustrerà l’emozionante sport del kayak e della canoa.

E ancora: l’emozione di un viaggio sul trenino; Da grande farò il pompiere: improvvisati vigile del fuoco; Truccati come i tuoi personaggi preferiti; Gioca con le sculture di palloncini assieme ai ragazzi di Perepètazum; Il fascino della giostra e dei gonfiabili; Un mondo di risate con i burattini più amati; Sfida i tuoi amici nel bungee run e prova la tua forza e resistenza; Conosci lo spazio e le stelle con gli spettacoli del planetario; Ascolta la musica dal vivo suonata dal gruppo Lmp; Evviva l’educazione Stradale, Ascolta cosa ci racconteranno gli amici della Polizia di Stato presenti con il simulatore di guida moto; meravigliati con lo spettacolo di magia del grande Paul Mathieu.