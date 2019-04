Tennis, Camilla Scala da Faenza trionfa in Tunisia

Nello scorso weekend Camilla Scala ha trionfato nel Torneo Itf da 15mila dollari di Tabarka, in Tunisia. La 24enne imolese, che sarà la numero uno del Tennis Club Faenza nel prossimo campionato di Serie A1 Femminile, è tornata così a vincere un torneo due anni dopo l’ultima volta, ad Hammamet nel 2017. Scala, quarta testa di serie, a Tabarka ha eliminato nei sedicesimi l’olandese Devi Dijkman 6-1 6-0, negli ottavi la ceca Gabriela Horackova 6-2 6-3, nei quarti la bulgara Ani Vangelova 6-0 6-2, in semifinale la francese Alice Rame 6-3 6-4. Nella finale del torneo ha affrontato l’americana Sarah Lee e l’ha sconfitta nettamente 6-2 6-1. Una partita senza storia: Camilla si è subito involata sul 5-0 nel primo parziale e ha chiuso il set senza troppi problemi nell’ottavo game. Ancor più semplice il secondo set, in cui la Scala è andata avanti 4-0 e ha chiuso la partita al settimo game, conquistando il suo quarto titolo individuale in carriera.

La soddisfazione di Mirko Sangiorgi, capitano della squadra del Tennis Club Faenza che avrà in Scala un importante punto di riferimento nella prossima Serie A1 Femminile: "Siamo contenti per Camilla, che usciva da un 2018 sfavorevole a causa di problemi fisici. Quest’anno invece è partita col piede giusto: in febbraio aveva già fatto una finale nel singolo e vinto un torneo di doppio ad Antalya in Turchia. Questo successo a Tabarka conferma il suo buon stato di forma e lascia ben sperare. L’ho sentita carica: la sua buona condizione fisica le sta dando molta fiducia".