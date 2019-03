Tennis, Camilla Scala in gran spolvero in Turchia

È un buon periodo di forma per Camilla Scala, l’imolese portacolori del Tennis Club Faenza, che nel prossimo autunno parteciperà per il terzo anno consecutivo alla Serie A1 femminile. Ad Antalya, in Turchia, per l’ITF World Tennis Tour, la 24enne romagnola è riuscita a vincere un torneo di doppio da 15.000 dollari e raggiungere la finale in un torneo di singolo sempre da 15.000.

Scala ha vinto il torneo di doppio disputato dal 19 al 24 febbraio in coppia con la toscana Gaia Sanesi, portacolori del Tennis Club Prato. Le due italiane hanno battuto in finale le romene Cristina Dinu ed Irina Fetecau 6-7(4) 6-4 10-8. In precedenza avevano eliminato negli ottavi la bulgara Gebriela Mihaylova e la turca Ilay Yoruk 6-1 6-4, nei quarti la burundiana Sada Nahimana e la turca Turkmen 7-5 6-0, in semifinale la lettone Kamilla Bartone e la turca Selin Ovunc 7-6(1) 6-4.

Nel successivo torneo di singolo disputato dal 26 febbraio al 3 marzo, la portacolori del Tennis Club Faenza ha quasi replicato l’impresa, cedendo solo in finale alla russa Victoria Kan 3-6 2-6. In precedenza aveva battuto nei trentaduesimi la romena Andrea Ghitescu 7-6(6) 6-3, nei sedicesimi la slovena Nika Radisic 0-6 6-4 6-1, nei quarti la romena Nicoleta Dascalu 0-6 7-6(3) per ritiro, e in semifinale Gaia Sanesi 6-2 6-3.

Scala era reduce da un 2018 un po’ sottotono, a causa di alcuni problemi fisici che ne avevano condizionato il rendimento. Ora per Camilla le cose sembrano rimettersi sulla strada giusta. "Non c’è un motivo particolare legato a questi buoni risultati: sono i primi riscontri positivi che sta dando la preparazione invernale – dichiara l’imolese – Sono molto tranquilla, sto cercando di riportare in partita il lavoro fatto, senza pensare troppo al risultato, ma solo a migliorarmi. I primi tornei sono andati bene, ma spero sia solo l’inizio di una lunga stagione".