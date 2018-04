Tennis Club Faenza, la serie C maschile inizia in salita. Sconfitta a Fiorano per 5-1

Inizia in salita il campionato di serie C maschile per il Tennis Club Faenza. I forti giocatori e la superficie molto rapida della Libertas Fiorano hanno messo in grossa difficoltà i ragazzi faentini, sconfitti 5-1. Situazione già compromessa dopo i singolari, con le sconfitte di Edoardo Pompei contro il 2.5 Giacomo Gobbi, di Roberto Zanchini contro il 2.5 Alessandro Arginelli, Noah Perfetti contro Luca Parenti e di Filippo Di Perna contro Carlo Galli. Nei doppi vittoria di Pompei-Zanchini e sconfitta di Cicognani-Perfetti. La sconfitta ovviamente non pregiudica il proseguo del campionato, ma è chiaro che a questo punto altri passi falsi potrebbero risultare decisivi. Domenica prossima, 15 aprile, esordio casalingo in via Medaglie d’oro contro il Cus Ferrara. La speranza è innanzitutto di recuperare gli acciaccati Porisini e Cicognani, e di sfruttare al meglio il fattore casalingo.