Tennis Club Faenza, pronti i due nuovi campi "panoramici" da padel

Il Tennis Club Faenza riparte con forza ed entusiasmo. Negli ultimi giorni sono terminati i lavori per la realizzazione dei due nuovi campi da padel "panoramici", che da questa settimana sono a disposizione degli appassionati e di chi vuole imparare a conoscere questo sport emergente. Si tratta di una struttura di ultima generazione, conforme alla normativa della Federazione Internazionale di Padel (potrà infatti ospitare anche tornei internazionali). I due campi panoramici sono progettati per consentire al pubblico una visione totalmente libera da ingombri, caratteristica che consente agli spettatori di proiettarsi direttamente sul terreno di gioco.

"Malgrado l’emergenza Coronavirus e le difficoltà conseguenti, in questi ultimi mesi abbiamo continuato a lavorare per portare a termine questo progetto – spiega il presidente del Tennis Club Faenza Carlo Zoli – I due nuovi campi da padel sono a disposizione di tutti, non solo dei nostri soci. Questo nuovo sport sta riscuotendo molto successo: è praticato parecchio dalle donne e da molti appassionati che non necessariamente giocano anche a tennis".

Il maestro Enrico Casadei aggiunge: "Mi metto a disposizione anche per una prima prova gratuita, in giornata ed orario da concordare insieme. Sono a completa disposizione per tutte le informazioni del caso e per soddisfare le eventuali curiosità". "Abbiamo fatto uno sforzo economico notevole, ma crediamo di andare incontro alla crescente richiesta di uno sport divertente ed entusiasmante – conclude il presidente Carlo Zoli – Ribadisco che i due campi sono a disposizione di tutti, non solo dei nostri soci. Stiamo pensando anche ad una tessera che possa servire per ottenere agevolazioni e scontistiche, in tempi in cui sappiamo che l’aspetto economico è importante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto lunedì il Tennis Club Faenza ha riaperto i suoi cancelli a tutti i bambini della città per il tradizionale Divertitennis, il centro ricreativo estivo a carattere ludico e sportivo. Ogni mattina dalle 7,30 alle 9 lo staff del circolo di via Medaglie d’Oro accoglie tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni, per coinvolgerli e farli divertire con giochi e attività ricreative fino alle 17,30.