Tennis Club Faenza travolgente: superato 6-0 anche il Villa Carpena Forlì

Nel girone iniziale della serie C maschile, terza vittoria consecutiva per la squadra A del Tennis Club Faenza. I ragazzi capitanati dal maestro Enrico Casadei si sono imposti per la terza volta di fila per 6-0 a spese dei forlivesi del Tc Villa Carpena. Sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro si sono registrate le convincenti vittorie di Edoardo Pompei, Roberto Zanchini, Filippo Di Perna e Noah Perfetti nei singolari, e delle coppie Pompei/Cicognani e Di Perna/Perfetti nei doppi.

Chiusa la prima fase con il primo posto nel proprio girone, ora il campionato per i faentini riprenderà con i playoff regionali domenica 19 maggio, in un incontro, da regolamento, casalingo. In caso di vittoria la squadra giocherà domenica 26 il match decisivo per il passaggio al tabellone nazionale. Martedì verrà effettuato il sorteggio che decreterà la squadra avversaria e il relativo tabellone.

Percorso inverso, invece, per la squadra B del Tennis Club Faenza, matricola nel campionato di serie C. I ragazzini del maestro Marco Poggi sono incappati nella terza sconfitta consecutiva. Come da pronostico, lo Sporting Club Sassuolo si è rivelata formazione di caratura superiore, specie se affrontata sui propri campi molto veloci. Nulla da fare quindi per Filippo Venturelli, Alessandro Gavelli, Mario Piancastelli e Federico Dardi. Stessa sorte per le coppie Poggi/Fabbri e Venturelli/Piancastelli. Ora per la permanenza in serie C sarà decisiva la partita di playout del 19 maggio, da regolamento per le quarte classificate dei gironi in trasferta.