Tennis Club maschile, serie C maschile: la qualificazione ai playoff è certa

Terza vittoria consecutiva per la squadra di serie C maschile del Tennis Club Faenza, ancora una volta per 6-0. Convincenti le prove dei ragazzi faentini in casa propria ai danni del Tennis Decima. Le vittorie nei singolari di Edoardo Pompei, Roberto Zanchini, Noah Perfetti, Federico Cicognani, e delle coppie Pompei-Di Perna e Cicognani-Porisini, proiettano la squadra al secondo posto in classifica, con lo scontro decisivo per la vetta del girone in programma domenica prossima al Ct Cervia. La qualificazione al playoff è comunque matematica.