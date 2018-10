Tennis, "derby" fra le faentine Camilla Scala e Andrea Gamiz negli ottavi dell'Itf

Curiosa coincidenza a dieci giorni dall'inizio del campionato di Serie A1 femminile. Giovedì 4 ottobre Andrea Gamiz e Camilla Scala, rispettivamente numero uno e numero due della squadra del Tennis Club Faenza vice campione d'Italia, si affronteranno negli ottavi di finale del torneo Itf (da 25mila euro) di Santa Matrgherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Camilla Scala arriva a questo impegno dopo una bella vittoria: nei sedicesimi ha eliminato la montenegrina Danka Kovinic, attuale n. 205 del mondo, per 3-6 6-2 6-4. La venezuelana Gamiz, dal canto suo, ha avuto la meglio su Tatiana Pieri per 3-6 6-3 6-4. Fra l'altro la Pieri è giocatrice del Tc Lucca, che Faenza affronterà in trasferta proprio nella prima giornata di campionato, domenica 14 ottobre. Giovedì, dunque, la sfida fra le nuove compagne di squadra Gamiz e Scala, che si affrontano per la prima volta. Una buona occasione per imparare a conoscersi meglio, considerando che in campionato, oltre ai rispettivi singolari, con la maglia di Faenza giocheranno molto probabilmente anche il doppio.