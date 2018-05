Tennis, dopo la vittoria contro Ferrara i faentini a due passi dalla serie B

I ragazzi della serie C maschile del Tennis Club Faenza anche quest’anno si sono guadagnati la possibilità di giocare il tabellone nazionale per il passaggio alla categoria superiore. Domenica mattina l’ultimo ostacolo dei playoff regionali, il Cus Ferrara, è stato superato con una netta vittoria per 4-0 sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro. Il fatto di non aver perso neppure un set la dice lunga sulla determinazione e la volontà di voler proseguire la rincorsa alla serie B. Come nel primo turno dei playoff nella domenica precedente (altro 4-0 al Carpi), le vittorie sono arrivate nei singolari da Edoardo Pompei, Roberto Zanchini, Federico Cicognani ed Enrico Casadei.

"Volevamo a tutti i costi avere una nuova chance ed il tabellone nazionale era il nostro primo obiettivo - dice capitan Casadei - Il 12 giugno a Roma verrà effettuato il sorteggio: speriamo in una squadra alla nostra portata". Prima partita domenica 24 giugno. In caso di vittoria, il primo luglio la gara decisiva per il passaggio alla serie B.