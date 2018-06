Tennis, due giorni di stage con la campionessa Raffaella Reggi

Raffaella Reggi è tornata a casa, nel circolo in cui è cresciuta. L'ex campionessa - arrivata al 13esimo posto nella classifica mondiale - ha preso possesso del suo nuovo incarico di responsabile del settore agonistico femminile del Tennis Club Faenza, dirigendo assieme alla maestra Flora Perfetti uno stage che coinvolge 25 ragazze dagli 8 ai 14 anni. Sabato la seconda e ultima giornata dello stage, con le più promettenti fra le tenniste in erba faentine.

Raffaella Reggi si è messa subito al lavoro con la grinta che l'ha sempre contraddistinta, osservando le ragazze ed elargendo vari consigli. "Il mio primo obiettivo è imparare a conoscerle bene, per impostare un lavoro più approfondito nel prossimo autunno. Vorrei infatti fare un altro stage a settembre, prima dell'inizio della scuola. C'è molto da lavorare, ma sono pronta. Le ragazze sono un po' indietro soprattutto dal punto di vista atletico. Dal punto di vista tecnico ascoltano e apprendono velocemente, e ciò è già motivo di soddisfazione. Ma prima ancora di come migliorare l'impostazione del diritto o del rovescio, voglio insegnare l'atteggiamento e l'educazione che si devono tenere in campo". Nello staff, assieme a Raffaella Reggi e Flora Perfetti, ci sono anche il preparatore atletico Nicola Bosi, l'istruttore Mirko Sangiorgi ed i collaboratori Michael Palli, Alessandro Bussi ed Edoardo Pompei.