Tennis, entra nel vivo la 41ª edizione della Coppa delle Viole

Macina risultati la 41ª edizione della Coppa delle Viole, in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia. Sono 284 gli iscritti alla classica del tennis giovanile riservata alle categorie Under 10-12-14-16 maschile e femminile, che nel periodo pasquale richiama alcuni dei migliori talenti della Penisola nella città bizantina, grazie alla forza della tradizione (da qui sono passati anche Andrea Gaudenzi, Simone Bolelli e Flavia Pennetta solo per citare tre dei nomi più noti) e alle indubbie qualità organizzative del club di via Marani, mobilitato a 360 gradi per permettere la miglior accoglienza a giocatori, allenatori, accompagnatori e appassionati.

Under 12 femminile, turno di qualificazione: Ester Rossi-Sandy Mamini 6-2 6-2, Elena Ravani-Beatrice Iemmi 6-2 6-1, Sofia Regina-Lucrezia Leonardi 6-0 6-0, Martina Ronconi-Lara Zoli 5-0 ritiro, Clara Marzocchi-Francesca Terzi 6-1 6-2. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine a Sofia Sangiorgi, Ludovica Ceccoli, Frida Castellari e Valentina Nandi.

Nell’Under 12 maschile c’è attesa per i giovani dell’Urbinati Tennis Academy, Fabio Leonardi e Mattia Di Bari, gli altri big romagnoli sono Jamal Urgese, Raymi Paci e Riccardo Ercolani.

Tra gli Under 14 il giocatore da battere è il 3.2 ravennate Edoardo Lanza Cariccio, da seguire con attenzione pure il 3.4 forlivese Nicola Ravaioli ma anche Giovanni Martino, Raymi Paci, Lorenzo Ossani, Claudio Celaj e Francesco Castellari.

Under 14 femminile, turno di qualificazione: Greta Vagnini (n.1)-Matilde Osti 6-3 6-3, Sofia Romualdi (n.2)-Chiara Michelini 2-6 6-4 10/4, Valentina Giulianini (n.3)-Andrea Lorena Benassi 6-2 6-4. Le teste di serie del tabellone finale sono andate nell’ordine ad Erika Di Muzio, Dalila Simonetti, Jennifer Lai e Arina Shumova.

Under 16 maschile, turno di qualificazione 1ª sezione: Paolo Ranzi (n.1)-Francesco Capelli 6-3 6-3, Federico Sandri (n.4)-Matteo Azzalli 6-1 6-1, Mattia Camporesi-Claudio Vivani (n.3) 6-1 7-6 (5). Avanza anche Edoardo Pentelico. Teste di serie nel tabellone finale nell’ordine al talento del Ct Zavaglia, Edoardo Lanza Cariccio, Leonardo Fabbri, Mihai Mihalache e Riccardo Curti.

Under 16 femminile, 2° turno: Nicole Aldini-Elisabetta Benini 6-2 6-0, Alessia Cavicchi-Andrea Lorena Benassi 6-2 6-0, Eleonora Pini-Gaia Ravaioli 6-4 3-6 11/9, Sofia Priviero-Elena Mandich 6-1 6-1.