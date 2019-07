Tennis, Fabio Leonardi al torneo Tennis Europe Under 12 in Austria

Brillante risultato per Fabio Leonardi nel torneo Tennis Europe Under 12 austriaco di Kufstein. Il talento ravennate allievo di Tennix Aquae a Porto Fuori, seguito in questa trasferta nel trofeo “Sparkasse Bambini Cup” dal tecnico Mattia Amadori, è uscito all’esordio nel tabellone principale, battuto 7-5, 6-3 dal montenegrino Jovan Tomovic. Ma Leonardi si è rifatto alla grande vincendo il tabellone di consolazione grazie ai successi sugli austriaci Costantin Neubauer per 5-3, 4-2 e sull’altro austriaco Lukas Brunner ed in finale sullo sloveno Paolo Angeli per 4-1, 4-1.