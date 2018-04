Tennis giovanile, Coppa delle Viole: ai quarti Leonardi, Capacci, Celaj e Lai

I giocatori di casa, ma anche tante altre promesse romagnole, protagonisti delle battute finali nella 41esimaa edizione della Coppa delle Viole, la classica del calendario giovanile nazionale, riservata alle categorie under 10-12-14-16, che entra nella stretta decisiva sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia. Volano nei quarti, tra i giocatori del club organizzatore, Fabio Leonardi e Rafael Capacci tra gli Under 12, come in categoria Under 14 Claudio Celaj e Jennifer Lai.

RISULTATI COPPA DELLE VIOLE

Under 10 maschile, ottavi: Dennis Ciprian Spircu-Emanuele Ascani 6-4 6-3, Pietro Ricci-Andrea Xella 6-0 6-2, Mattia Cona-Alessandro Pesaresi 6-0 6-1. Quarti anche per Niccolò Satta, Federico Sangiorgi e Luca Lorenzi.

Under 10 femminile, quarti: Chiara Dal Pozzo-Micol Salvadori 6-2 7-5. Semifinali anche per Sofia Cilibic e Francesca Sparnacci.

Under 12 maschile, ottavi: Paolo Cavagna-Mattia Di Bari 6-4 7-5, Federico Lambertini-Jacopo Martinelli 7-5 6-4, Rafael Capacci-Matteo Greco 6-2 7-6 (6), Fabio Leonardi-Alessandro Valentini 6-3 6-1.

Under 12 femminile, ottavi: Aurora De Vita-Martina Ronconi 6-1 6-0, Chiara Bartoli-Matilde Greco 6-2 6-4, Sofia Romualdi-Carolina Bondi 4-6 6-1 14/12, Letizia Giovagnoli-Linda Magnani 4-6 6-1 10/8.

Under 14 maschile, ottavi: Federico Costanzi-Xavier Francesco Ferolla 6-0 6-3, Giovanni Curti-Francesco Castellari 6-1 6-2, Claudio Celaj-Raymi Paci 6-1 6-1, Francesco Rastelli-Tommaso Spina 6-1 6-4.

Under 14 femminile, ottavi: Asia Bacchilega-Amelia Regini 6-2 6-4, Benedetta Raggiotti-Elena Foglietti 7-5 6-3, Jennifer Lai (n.3)-Caterina Rossini 6-2 6-4.

Under 16 femminile, ottavi: Federica Succi-Nicole Aldini 6-0 6-1, Giulia Castelli-Eleonora Pini 6-4 6-3. Quarti anche per Alessia Cavicchi.

Under 16 maschile, 1° turno: Davide Casanova-Alfredo Ravaglia 6-3 7-6 (1), Pietro Pollini-Leonardo Lombini 6-1 6-1, Luca Maranesi-Leonardo Bruni 6-1 6-4.