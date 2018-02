Tennis, i giovani talenti dell'Urbinati Academy al torneo Junior Next Gen

I giovani talenti dell’Urbinati Tennis Academy al Ct Zavaglia di Ravenna sono protagonisti in questi giorni nei torneo nazionali del circuito Junior Next Gen Italia, in particolare nel macroarea in corso all’Eurotennis di Cordenons. Nell’Under 12 maschile Mattia Di Bari ha centrato i quarti, partendo dalle qualificazioni, grazie al successo su Riccardo Ercolani per 6-4, 7-5. Nell’Under 14 femminile bene al primo turno la ravennate Olimpia Bergonzoni che ha eliminato per 6-2, 6-4 Caterina Vidal. Il gruppo ravennate dell’Urbinati Tennis Academy è seguito in Friuli dal preparatore atletico Roberto Perticarà.

Intanto nella tappa Junior Next Italia del Ct Giotto di Arezzo si sta mettendo in bella evidenza nell’Under 12 Rafael Capacci, altro allievo dell’Urbinati Tennis Academy al Ct Zavaglia.