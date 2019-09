Tennis, i gironi e il calendiario di serie A1 maschile

Park Tennis Club Genova (con in rosa Fabio Fognini e Simone Bolelli, solo per citare due nomi), Angiulli Bari e New Tennis Torre del Greco: ecco le avversarie del Circolo Tennis Massa Lombarda nel girone 3 del campionato di serie A1 maschile. La Federazione Italiana Tennis ha infatti ufficializzato la composizione dei quattro gironi in cui sono suddivise le 16 compagini partecipanti e il calendario della prima fase del massimo campionato, che prenderà il via domenica 13 ottobre per concludersi il 17 novembre (poi le sfide per play-off e play-out).

Ancora una volta, dunque, deve fare i conti con un gruppo assai impegnativo la formazione romagnola, che si appresta alla quarta partecipazione consecutiva in questa competizione di vertice, dopo essersi garantita nei primi due anni la permanenza in categoria direttamente senza dover passare dagli spareggi, play-out a cui ha fatto invece ricorso nella passata edizione. L’avventura del team capitanato da Michele Montalbini scatterà in trasferta, domenica 13 ottobre (alle ore 10 l’inizio degli incontri, 4 singoli e 2 doppi), sui campi del Park Tennis Club Genova, uno dei circoli più antichi d'Italia (fondato nel 1929), vincitore dello scudetto nel 2016 e che non fa mistero delle proprie ambizioni: oltre a Fabio Fognini e all’altro davisman azzurro Simone Bolelli, può infatti contare in organico sullo spagnolo Pablo Andujar, arrivato ai quarti di finale nei recenti US Open, su altri due prima categoria di spessore quali Alessandro Giannessi e Andrea Arnaboldi, ma anche su 2.1 di qualità come Gianluca Mager, Andrea Basso e Lorenzo Musetti, 17enne di Carrara che a inizio 2019 ha trionfato agli Australian Open junior, e sui 2.2 Alessandro Ceppellini e Luca Prevosto.

Sette giorni dopo, domenica 20 ottobre, l’esordio alla Oremplast Tennis Arena - la struttura con copertura fissa in legno lamellare e campi in sintetico inaugurata lo scorso anno – con avversario il New Tennis Torre del Greco. La neopromossa formazione campana può attingere a un parco stranieri piuttosto ampio (per regolamento se ne può schierare uno per incontro) che comprende gli spagnoli Roberto Bautista Agut, Guillermo Garcia Lopez e Sergio Gutierrez Ferrol, l’austriaco Lucas Miedler e il croato Franko Skugor (ottimo doppista), e si è rafforzata con il romano Gian Marco Moroni ad affiancare Raul Brancaccio e gli altri seconda categoria Giovanni Cozzolino, Gennaro Orazio, Filippo Palumbo, Antonio Mastrelia e Raffaele Barba. La squadra romagnola chiuderà l’andata in casa ospitando domenica 27 ottobre l’Angiulli Bari, che ha iscritto come stranieri l’ungherese Attila Balazs, il croato Nino Serdarusic e lo spagnolo Oriol Roca Batalla, e ha nel pugliese Andrea Pellegrino la punta di diamante italiana, affiancato da Luca Narcisi, Andres Gabriel Ciurletti, Giovanni Narcisi, Duilio Beretta Avalos, Benito Massacri, Nicola Pipoli e Domenico D’Alena.

Quindi la fase di ritorno a campi invertiti, che si apre venerdì 1 novembre a Massa Lombarda con il Park Genova, seguita domenica 3 novembre dalla trasferta a Torre del Greco e quindi domenica 17 novembre (dopo lo stop in concomitanza con le Next Gen ATP Finals a Milano) dall’impegno esterno a Bari per terminare il girone all’italiana.

Invariata è la formula della competizione: la prima di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 24 novembre e 1 dicembre, poi finale in sede unica il 7 e 8 dicembre), la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte disputano i play-out per la salvezza in A1 (anche in questo caso 24 novembre e 1 dicembre).

La squadra sponsorizzata da Oremplast, l’azienda della famiglia Pagani che è partner a 360 gradi dell’intero progetto sportivo del circolo, sarà ancora più all’insegna della linea verde rispetto al passato, quando già i giovani trovavano ampio spazio. Il capitano Michele Montalbini potrà contare, in ordine di classifica, sul cinese Zhizhen Zhang, 23 anni il prossimo 16 ottobre, al momento numero 227 Atp (2.1 classifica italiana) e sui cosiddetti ‘vivaio’ Samuele Ramazzotti (2.2, classe 1999), Julian Ocleppo (2.3, classe 1997), lo junior azzurro Lorenzo Rottoli (2.4, classe 2002) e Alessio De Bernardis (2.4, nato nel 2000). A questi giocatori confermati dalla passata stagione si aggiungono quattro new entry: si tratta del romano Riccardo Perin (classe 2000, 2.5), ex Canottieri Aniene, e dei 15enni Jacopo Bilardo e Marco Cinotti, entrambi classificati 2.7, e del francese Fabrice Martin, grande interprete del doppio (è numero 31 nel ranking Atp di specialità), dove è stato finalista all’ultimo Roland Garros in coppia con il connazionale Jeremy Chardy. Insieme i due transalpini hanno anche vinto sempre nel 2019 i titoli Atp a Marsiglia ed Estoril (5 i trofei complessivi di doppio nella bacheca del 32enne di Bayonne). Completano l’elenco degli atleti inseriti in rosa (16 in totale) il 2.6 Ronny Capra, Giovanni Caroli (3.2, classe 2001), i 3.3 Luca De Giovanni e Lorenzo Quattrini, Edoardo Rivola (3.4), Francesco Fabbri (3.4, classe 2003) e Giovanni Zardi (3.5, classe 2003), gli ultimi cinque catalogati come ‘vivaio’.

“L’obiettivo per noi rimane ovviamente quello degli anni passati, vale a dire mantenere un posto nella massima serie – spiega il presidente Fulvio Campomori – Il girone è di quelli che si definiscono di ferro, anche se tutti poi sono impegnativi per una piccola realtà di provincia come la nostra chiamata a misurarsi con delle corazzate in un campionato di vertice come questo. Per le ragioni che un po’ tutti conoscono abbiamo dovuto fare delle scelte di natura economica perdendo così alcune punte di diamante della squadra del recente passato Abbiamo in pratica puntato tutto sul settore giovanile e confidiamo in una crescita dei nostri ragazzi all’interno di un gruppo affiatato e compatto, gestito con maestria dal capitano Michele Montalbini, sperando che si possa aprire un nuovo ciclo dopo quello che ci ha visto protagonisti con i vari Fabbiano, Travaglia, Napolitano e Gaio. Siamo comunque pienamente consapevoli che sarà durissima raggiungere la salvezza”.

CALENDARIO DEL GIRONE 3

Prima giornata (domenica 13 ottobre)

Park Tennis Club Genova - Circolo Tennis Massa Lombarda

New Tennis Torre del Greco - SG Angiulli Bari

Seconda giornata (domenica 20 ottobre)

Circolo Tennis Massa Lombarda - New Tennis Torre del Greco

SG Angiulli Bari - Park Tennis Club Genova

Terza giornata (domenica 27 ottobre)

Circolo Tennis Massa Lombarda - SG Angiulli Bari

Park Tennis Club Genova - New Tennis Torre del Greco

Quarta giornata (venerdì 1 novembre)

Circolo Tennis Massa Lombarda - Park Tennis Club Genova

SG Angiulli Bari - New Tennis Torre del Greco

Quinta giornata (domenica 3 novembre)

New Tennis Torre del Greco - Circolo Tennis Massa Lombarda

Park Tennis Club Genova - SG Angiulli Bari

Sesta giornata (domenica 17 novembre)

SG Angiulli Bari - Circolo Tennis Massa Lombarda

New Tennis Torre del Greco - Park Tennis Club Genova

LE FORMAZIONI DEL GIRONE 3

Circolo Tennis Massa Lombarda: Zhizhen Zhang (2.1), Samuele Ramazzotti (2.2), Julian Ocleppo (2.3), Lorenzo Rottoli (2.4), Alessio De Bernardis (2.4), Riccardo Perin (2.4), Fabrice Martin (2.6), Ronnj Capra (2.6), Jacopo Bilardo (2.7), Marco Cinotti (2.7), Giacomo Caroli (3.2), Luca Degiovanni (3.3), Lorenzo Quattrini (3.3), Edoardo Rivola (3.4), Francesco Fabbri (3.5), Giovanni Zardi (3.5).

SG Angiulli Bari: Attila Balazs (1.16), Nino Serdarusic (1.17), Andrea Pellegrino (2.1), Oriol Roca Batalla (2.1), Luca Narcisi (2.4), Andres Gabriel Ciurletti (2.4), Giovanni Narcisi (2.5), Duilio Beretta Avalos (2.5), Benito Massacri (2.4), Nicola Pipoli (2.6), Domenico D’Alena (2.6), Gianfranco Addante (3.1).

Park Tennis Club Genova: Fabio Fognini (1.1), Pablo Andujar (1.5), Simone Bolelli (1.9), Alessandro Giannessi (1.13), Andrea Arnaboldi (1.15), Gianluca Mager (2.1), Andrea Basso (2.1), Lorenzo Musetti (2.1), Alessandro Ceppellini (2.2), Luca Prevosto (2.2), Francesco Moncagatto (2.4), Davide Cortimiglia (2.6), Andrea Murchio (2.8), Tommaso Lippolis (2.8), Oscar Callo (2.8), Nicola Musso (2.8).

New Tennis Torre del Greco: Roberto Bautista Agut (1.3), Guillermo Garcia Lopez (1.7), Sergio Gutierrez Ferrol (1.12), Lucas Miedler (1.18), Gian Marco Moroni (1.20), Raul Brancaccio (2.1), Franko Skugor (2.1), Giovanni Cozzolino (2.3), Gennaro Orazio (2.4), Filippo Palumbo (2.5), Antonio Mastrelia (2.5), Raffaele Barba (2.7), Andrea Vallefuoco (3.2).