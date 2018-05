Tennis, il club faentino chiude il girone al secondo posto

La squadra di serie C maschile del Tennis Club Faenza conclude il proprio girone con un pareggio per 3-3 sui campi del CT Cervia. La partita decideva le sorti del girone, col pareggio a favore dei rivieraschi, che quindi chiudono al primo posto. La squadra manfreda chiude la prima fase con un bilancio di tre vittorie, una sconfitta ed un pareggio, conquistando i playoff grazie alla seconda piazza. Nel match di Cervia le vittorie sono arrivate da Riccardo Porisini e dalle coppie di doppio Zanchini-Cicognani e Pompei-Porisini. Sconfitte invece nei singolari per Pompei, Zanchini e Perfetti. La formazione di casa si avvaleva di ottimi giocatori, quali i sempreverdi Paolo Pambianco ed i fratelli Rondinelli. Il campionato di Serie C maschile riprenderà domenica 20 maggio, con un tabellone di playoff a 16 squadre, che dopo due turni qualificherà le migliori quattro alla fase finale nazionale. In settimana il sorteggio degli accoppiamenti.