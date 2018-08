Tennis, il Club Faenza ospita i campionati italiani Under 16 maschili

A distanza di tre anni dall'ultima volta, il Tennis Club Faenza torna a organizzare un campionato nazionale giovanile. Da lunedì 3 a sabato 8 settembre i campi del circolo di via Medaglie d'oro ospiteranno i campionati italiani Under 16 maschili (nel 2015 accolsero i tricolori Under 13, per cui di fatto si ripresenteranno gli stessi ragazzi, con tre anni in più d'esperienza e crescita). I partecipanti al tabellone principale saranno un'ottantina, provenienti da tutte le regioni italiane.

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 settembre si giocheranno le qualificazioni per assegnare gli ultimi 4 posti disponibili nel tabellone principale. La finale del doppio è in programma venerdì 7, quella del singolo nella mattina di sabato 8. Le gare verranno disputate prevalentemente al mattino ed impegneranno fino a seicampi del circolo di via Medaglie d'Oro. Sarà uno sforzo organizzativo importante per il Tennis Club Faenza, che già tre anni fa per i tricolori Under 13 diede prova buona organizzazione; anche per questo la Fit le ha assegnato a distanza di poco tempo un campionato italiano ancor più importante. Il torneo avrà anche un buon impatto "turistico", veicolando su Faenza almeno trecento persone fra genitori, amici e parenti dei partecipanti.

Per quanto riguarda i portacolori di casa, ci sarà il 16enne Filippo di Perna, con discrete possibilità di andare avanti nel tabellone principale. Qualche altro giovane faentino classe 2002 tenterà la strada delle qualificazioni nel weekend dell'1 e 2 settembre. In generale il 2002 rappresenta una buona annata per il tennis maschile italiano. In testa ai pronostici ed agli interessi degli addetti ai lavori ci sono il carrarese Lorenzo Musetti (che tre anni fa a Faenza vinse il tricolore under 13) e il romano Flavio Cobolli. Sponsor dell'evento sono Mokador, Bcc Ravennate Forlivese & Imolese, Bucci Industries, Algida, Bloomfield e Moreno.

"Siamo orgogliosi di essere stati ancora una volta scelti dalla Fit per una manifestazione così importante e certi che saremo all’altezza dell’evento, nella tradizione del nostro circolo – dichiara il presidente Carlo Zoli – Siamo altresì felici che le giornate finali dei campionati italiani Under 16 coincidano con il nostro Tennis Day, che avrà luogo venerdì 7 settembre e che costituirà una festa per il Tennis Club Faenza aperta alla cittadinanza".