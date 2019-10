Tennis, il club femminile faentino in trasferta a Genova

Il campionato tennistico di Serie A1 Femminile prosegue venerdì 1 novembre con la prima giornata di ritorno della prima fase. Il Tennis Club Faenza, a causa di un calendario alquanto strano, sarà chiamato alla sua terza trasferta consecutiva. La squadra capitanata da Mirko Sangiorgi sarà impegnata dalle ore 10 sui campi del Tc Genova 1893, una delle candidate al titolo tricolore.

"Si tratta di una trasferta molto difficile, quasi proibitiva – sottolinea Sangiorgi – Oltretutto le liguri vogliono giocarsi il primo posto nel girone con Prato, per cui non è sperabile che siano in formazione un po’ rimaneggiata. Dovrebbero schierare anche la Samsonova, oltre a Brianti e Bronzetti. Noi siamo al completo. Scala questa settimana si è allenata regolarmente e dovrebbe essere in buone condizioni. Comunque, la trasferta a Genova e la partita casalinga di domenica prossima contro Prato devono servirci per arrivare nella miglior condizione possibile all’ultima giornata in casa contro Lumezzane, nella quale ci giochiamo il terzo posto del girone, per avere un playout più agevole".