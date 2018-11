Tennis, il Tc Faenza in trasferta a Casale per continuare a sognare i playoff

Domenica 11 novembre, nel penultimo turno della prima fase dell’A1 Femminile, il Tennis Club Faenza sarà di scena a Casale Monferrato, dove servirà una vittoria per continuare ad inseguire il sogno playoff: "Andiamo in Piemonte per cercare di fare risultato pieno - conferma il capitano Mirko Sangiorgi - Nelle due precedenti trasferte, a Lucca e Genova, abbiamo espresso complessivamente un buon gioco, ma purtroppo non abbiamo raccolto punti. A Casale sarà fondamentale trovare il successo".

L'ottimo pareggio interno di domenica scorsa contro la capolista Lucca Pievepelago, pur non avendo mosso granché la classifica delle faentine, ne ha comunque rilanciato le aspirazioni e le speranze. Alice Balducci, protagonista contro Lucca (ha vinto il singolo contro Tatiana Pieri dopo aver annullato tre match-point e il doppio in coppia con Scala), è carica: "Restiamo in corsa per i playoff: vincendo a Casale possiamo ancora arrivare seconde. In ogni caso, anche quest'anno stiamo dimostrando che nessuno contro di noi ha vita facile".

Casale Monferrato, pur ritrovandosi all'ultimo posto del girone, è tutt'altro che squadra comprimaria. Il team piemontese dispone di tre elementi di valore assoluto come Deborah Chiesa (1.8), la slovacca Michaela Honcova (1.10) e Stefania Rubini (2.1), oltre all'interessante prodotto del vivaio Enola Chiesa (2.3). La classifica attuale del girone: Lucca 8; Genova 5; Faenza 4; Casale 1 (prime due alle semifinali scudetto). Resta da recuperare la partita Genova-Casale, non giocata domenica scorsa, che si disputerà giovedì 15 ottobre. Intanto, domenica le liguri saranno impegnate nella difficile trasferta a Lucca.