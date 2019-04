Tennis, la 42esima Coppa delle Viole alle fasi decisive

Lancia la volata conclusiva la 42esima edizione della Coppa delle Viole sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia, una classica del calendario giovanile che vede avvicinarsi il momento delle finali (previste per domenica 28 aprile). In grande evidenza gli allievi dell’Urbinati Tennis Academy, anche tesserati per il club organizzatore, sui campi di casa, Sofia Cilibic, Luigi Valletta, Edoardo Pagnoni, Carlo Paci, Raymi Paci e Leone Spadoni.

Risultati femminile

Under 10, quarti: Lucia Bertozzi-Celeste Masi 6-4 6-7 7/2, Sofia Cadar-Maria Vittoria Ranieri 7-5 6-1, Alice Vezzadini-Crystal Aratari 6-1 6-0, Ginevra Batti-Vittoria Muratori 6-3 6-4.

Under 12, ottavi: Elena Ravani-Maria Stella Musarra 6-4 3-0 ritiro, Sofia Cilibic-Martina Ronconi 7-6 6-2, Anna Pierini-Sofia Regina 6-3 0-6 11/9. Quarti anche per Ekaterina Cazac.

Under 14, 2° turno: Elena Foglietti-Ludovica Ceccoli (n.4) 6-1 6-2, Sara Baccaglini-Aurora De Vita 7-6 4-6 10/6, Viola Mezzogori-Giulia Galvani 6-2 6-3, Giulia Donati-Valentina Nandi 6-2 6-1.

Under 16, ottavi: Gaia Ravaioli-Sofia Pietralunga 2-6 6-1 10/8. Quarti anche per Elisabetta Benini.

Risultati maschile

Under 10, ottavi: Carlo Paci-Riccardo Pretolani 6-0 6-2, Mattia Clementi-Mattia Occhiali 6-1 6-2, Francesco Felicetti-Gabriele Granone 6-3 6-1, Enea Vinetti-Filippo Ceccoli 6-3 6-4, Giacomo Fabbri-Nicola Neri 6-1 6-1, Dennis Ciprian Spircu-Riccardo Bogdan Pastrav 6-0 6-1.

Under 12, 2° turno: Giacomo Bruzzi-Jordy Bulgarelli 6-3 7-6, Luigi Valletta (n.4)-Massimiliano Savarino 6-1 6-3, Gabriele Galassi-Francesco Campestri 6-1 6-0, Edoardo Pagnoni-Lucas Geminiani 6-2 4-6 10/2. Quarti anche per Mattia Degli Esposti.

Under 14, ottavi: Jacopo Antonelli-Leonardo Sapucci 6-1 7-5, Ruggero Avanzini-Edoardo Minghini (n.4) 3-6 7-6 10/8, Christian Capuccini-Mattia Di Bari 6-3 6-1, Leone Spadoni-Mattia Guaitoli 6-1 6-2, Marcello Fontana-Federico Lambertini 7-6 6-3.

Under 16, ottavi: Xavier Francesco Ferolla-Leone Spadoni 6-2 7-6, Raymi Paci-Francesco Fabbri 6-1 2-6 10/5, Luca Bartoli-Tommaso Spina 6-4 6-3.