Tennis, la famiglia vola dall'Argentina per seguire una passione

Dall’Argentina all’Italia per portare avanti la propria passione per il tennis. È la storia della famiglia Darderi, argentina ma di origini italiane, in questi giorni al Circolo Tennis Bagnacavallo per il torneo Open. Il padre, Luciano Enrico, gioca fin da quando era bambino e ha trasmesso la sua passione per questo sport ai due figli Luciano Taddeo, 16 anni, e Vito, 10 anni e campione del mondo Under 10. Ormai da diverso tempo la famiglia Darderi trascorre gran parte dell’anno in Italia, soprattutto i mesi estivi, per partecipare a numerosi tornei, mentre in inverno tornano in Argentina, dove continuano a giocare a tennis e i ragazzi studiano.

“Ho cominciato a giocare a tennis in Italia nel 1987 e da allora ogni anno resto diversi mesi in questo Paese per partecipare alle gare, portando con me i miei figli. Ho la passione per questo sport fin da quando ero bambino e i miei figli sono cresciuti sui campi da tennis, vedendomi giocare – spiega Luciano Enrico -. In questo modo ho trasmesso questa passione a loro, che adesso girano il mondo per partecipare a tornei internazionali”.

I due ragazzi nonostante la loro giovane età hanno già conquistato importanti trofei, giocando per l’Italia. Vito Darderi, classe 2008, quest’anno si è laureato campione del mondo Under 10. Questo è l’ultimo di una lunga lista di titoli conquistati: negli ultimi due anni ha vinto il campionato argentino, prima Under 9 e poi Under 10, mentre sempre quest’anno è arrivato primo al Macroarea Under 10 giocato a Roma. L’anno scorso, inoltre, ha vinto il campionato italiano a squadre. Luciano Taddeo Darderi, classifica 2.3, ha cominciato a giocare tornei in Italia nel 2012, quando ha vinto il torneo Macroarea Under 10 a L’Aquila. Nello stesso anno ha vinto anche il titolo argentino. Nell’ultimo anno è arrivato in finale nella Coppa Davis Junior Under 16 in Francia, è arrivato terzo ai Campionati europei Under 16 giocati in Russia e alla semifinale del Torneo Avvenire a Milano. Inoltre, ha vinto il Campionato italiano Under 16 a Faenza sia singolo che doppio. Vittoria anche a due Tornei Open, giocati a Pesaro e Cattolica. Nei prossimi giorni, dal 7 al 9 ottobre giocherà il Master finale europeo Under 16 a Reggio Calabria. Luciano è inoltre osservato dalla Federazione italiana e attualmente gioca con la squadra Villa York di Roma.

Il capofamiglia, Luciano Enrico, vanta invece un titolo italiano vinto nel 1998 e Over 45 nel 2012 e la partecipazione a quattro mondiali Over 35 e Over 40 per l’Argentina. Venerdì 21 settembre Luciano Taddeo Darderi giocherà la finale del Torneo Open al Circolo Tennis di Bagnacavallo contro Filippo Albonetti.