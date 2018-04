Tennis, macina risultati la 41esima Coppa delle Viole

Entra sempre più nel vivo la 41esima edizione della Coppa delle Viole, una classica del calendario giovanile nazionale, riservata alle categorie under 10-12-14-16, in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia. Prima di tuffarsi nel torneo di casa i ragazzi dell’Urbinati Tennis Academy si sono fatti onore nella tappa del circuito nazionale Junior Next Gen andata in scena al Tennis Comunali di Vicenza. Fabio Leonardi ha raggiunto i quarti nell’Under 12, fermato dal n.1 del tabellone Jonas Masten (6-3 6-0), mentre in doppio insieme a Mattia Di Bari ha centrato la semifinale, cedendo 7-5 6-1 a Masten-Simoncelli. Bene anche Edoardo Lanza Cariccio, che in coppia con Testori si è issato sino alla finale nel doppio Under 14 dopo il successo per 6-3 6-3 su Bertuzzo-Stimamiglio, prima dello stop contro De Gasper-Crotti, terza testa di serie.

Risultati Coppa delle Viole

Under 10 maschile, 2° turno: Alessandro Casadei-Mattia Occhiali 6-2 7-5, Andrea Cogo-Davide Alsini 6-1 1-6 7/4, Mattia Cona-Mattia Lometti 6-7 (5) 6-1 7/2. 1° turno: Giacomo Fabbri-Enea Vinetti 6-2 7-5.

Under 10 femminile, 1° turno: Ekaterina Cazac-Alice Caglio 6-0 6-2.

Under 12 femminile, 1° turno tabellone finale: Martina Ronconi-Sara Grazioli 6-2 6-2, Aurora De Vita-Elena Ravani 6-3 6-2, Sofia Romualdi-Sofia Regina 6-3 6-1, Chiara Bartoli-Clara Marzocchi 6-2 6-4, Letizia Giovagnoli-Ester Rossi 6-1 6-3.

Under 12 maschile, turno di qualificazione: Tommaso Filippi-Mattia Benedetti 6-2 6-0, Emiliano Volta-Lucas Geminiani 6-3 6-3, Nicola Zaccaro-Mattia Muraccini 6-4 6-2, Alessandro Venuta-Francesco Gamberini 6-1 6-0, Gabriele Gallotta-Matteo Calcinella 6-0 6-0, Rafael Capacci-Pietro Briganti 6-3 7-5, Massimiliano Savarino-Giacomo Bruzzi 7-6 (5) 6-2.

Under 14 maschile, 4° turno primo tabellone: Vittorio Pugliese-Lorenzo Marchioni 6-1 6-4, Francesco Di Cesare-Tommaso Servadei 6-3 6-3, Tommaso Fabbri-Alessandro Vico 6-0 2-6 10/7, Francesco Preiti-Michele Gamberini 6-2 2-6 10/3, Mattia Cavina-Andrea Raimondi 6-1 6-3. 3° turno: Mattia Andracchio-Ruggero Avanzini 6-4 6-4, Giovanni Rava-Angelo Riccardo Mara 6-1 6-2.

Under 14 femminile 2° turno secondo tabellone: Ludovica Ceccoli-Maria Vittoria Tagliavini 6-0 6-1, Aurora De Vita-Viola Mezzogori (n.4) 6-3 7-6 (3), Nicole Parti-Beatrice Antonietti 3-6 6-4 10/2, Maria Priscilla Francioni-Martina Cavicchi 6-7 7-5 10/8, Greta Vagnini-Giulia Corradini 6-2 6-3. Le teste di serie del tabellone finale sono andate ad Erika Di Muzio, Dalila Simonetti, Jennifer Lai ed Arina Shumova.

Under 16 maschile, turno di qualificazione secondo tabellone: Federico Caroli (n.1)-Mattia Camporesi 2-6 7-5 10/1, Paolo Ranzi-Filippo Flamigni (n.2) 6-3 3-6 10/5, Leonardo Lombini (n.3)-Pietro Malavolti 6-2 7-5, Luca Maranesi-Gabriele Mignola (n.4) 6-1 6-1, Davide Casanova-Lorenzo Berardi 6-1 6-2. Teste di serie nel tabellone finale nell’ordine a Edoardo Lanza Cariccio, talento del Ct Zavaglia, Leonardo Fabbri, Mihai Mihalache e Riccardo Curti.

Under 16 femminile, 2° turno: Nicole Aldini-Elisabetta Benini 6-2 6-0, Alessia Cavicchi-Andrea Lorena Benassi 6-2 6-0, Eleonora Pini-Gaia Ravaioli 6-4 3-6 11/9, Sofia Priviero-Elena Mandich 6-1 6-1.