Tennis, macina risultati la 42esima edizione della Coppa delle Viole

E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia la 42ª edizione della Coppa delle Viole, una classica del calendario giovanile già nel vivo. Sono 209 complessivamente gli iscritti al torneo (diretto da Antonella Trenta, affiancata da Pasquale Di Bari, giudici arbitri Ottaviano Turci e Benito Danesi), che quest’anno fa parte del circuito regionale “Australian” con la qualifica Elite, quindi con distribuzione di punti doppia rispetto agli altri appuntamenti.

Risultati

Under 10 femminile, 1° turno: Viola Amati-Vittoria Magnani 2-6 6-4 7-5.



Under 10 maschile, turno qualificazione: Elia Iannuzzi-Domenico Di Stefano 6-3 6-0.



1° turno: Giulio Campadelli-Marco Giovagnoli 6-2 6-3, Edoardo Ghiselli-Achille Mari 6-2 6-0, Elia Iannuzzi-Filippo Bezzi 2-6 6-3 7/3, Riccardo Pretolani-Tommaso Buldrini 6-4 6-1.



Under 12 maschile, turno di qualificazione: Luca Butti-Emanuele Ascani 7-6 6-3, Federico Baldinini-Alessandro Pesaresi 7-5 6-1.



2° turno: Alessandro Pesaresi-Giorgio Ruggeri 6-0 6-3, Pietro Ricci-Giacomo Zambianchi 6-3 6-1, Andrea Scazzieri-Andrea Salsini 6-1 6-2, Federico Baldinini-Edoardo Cavallo 6-7 6-2 10/4, Enea Carlotti-Gabriele Sgroi 6-1 6-3, Jordy Bulgarelli-Alex Vincenzi 6-1 6-2.



1° turno: Giacomo Zambianchi-Giosuè Rossi 6-2 7-6.



Under 14 femminile, 3° turno: Letizia Giovagnoli-Maria Giovanna Vetrone 6-3 6-2, Carolina Bondi-Matilde Morri 6-2 6-3.



2° turno: Maria Giovanna Vetrone-Ilaria Carletti 6-2 6-3, Sofia Cilibic-Serena Socaciu 6-3 6-1, Carolina Bondi-Marina Nesi 6-0 6-0.



1° turno: Valentina Bernardi-Monica Toro 6-3 7-5, Ilaria Carletti-Ana Cilibic 4-6 6-3 13/11, Sofia Cilibic-Alice Battistuli 6-2 6-4.



Under 14 maschile, 2° turno: Federico Lambertini-Matteo Simeoni 6-4 6-2, Felix Legnani-Alessandro Mingazzini 6-1 6-1, Pietro Perfetto-Giacomo Pirazzoli 6-3 6-1, Lorenzo Galuppi-Gabriele Zanone 6-3 6-2, Pietro Briganti-Nicola Zaccaro 6-3 6-4, Andrea Valli-Alessandro Manco 6-3 6-2.



1° turno: Francois Foschini-Riccardo Corsini 6-0 6-3, Felix Legnani-Filippo Giugni 6-3 6-0, Andrea Valli-Matteo Faggioli 6-2 6-1, Nicola Zaccaro-Leonardo Maccaferri 6-3 6-1.



Under 16 maschile, 2° turno: Leone Spadoni-Thomas Del Bianco 6-1 2-6 10/4, Marco Chiarello-Emanuele Scanavacca 6-4 6-1, Francesco Fabbri-Paolo Santandrea 4-6 6-3 10/3.



1° turno: Paolo Santandrea-Leonardo Lombini 7-6 3-6 10/3, Enrico Racovelli-Andrea Ottani 5-7 7-5 10/6.