Tennis, numeri oltre la storia: tre bagnacavallesi ai quarti dell'Open

Risultato storico per il Circolo Tennis Bagnacavallo, che per la prima volta vede la partecipazione di suoi tre giocatori ai quarti nell’Open di casa, che si sta giocando in questi giorni sul campo del Circolo Tennis di Bagnacavallo. Protagonisti di questa impresa sono Mauro Foggia, Simone Vaccari e Mattia Bandini. Il primo, Mauro Foggia (classifica 2.7), ha vinto in due set tutti gli incontri, compresa la sfida agli ottavi contro Jari Castellucci (2.7), superata con un risultato di 6-2 e 6-1. Foggia ai quarti incontrerà Luciano Taddeo Darderi. Stesso percorso per Simone Vaccari (classifica 2.7), che ai quarti affronterà invece Leonardo Dell’ospedale (2.6) e Mattia Bandini (2.7) che giocherà contro Noah Perfetti (2.6). L’ultimo quarto è infine composto da Filippo Albonetti (classifica 2.8) contro Andrea Rondoni (2.5). Il torneo Open ha visto sfidarsi 86 giocatori per il tabellone maschile e 16 giocatrici per il femminile.