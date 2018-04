Tennis, poker vincente per i giovani del Zavaglia alla Coppa delle Viole

Poker vincente per i portacolori del Circolo Tennis Dario Zavaglia nella 41esima edizione della Coppa delle Viole, la classica del calendario giovanile nazionale riservata alle categorie under 10-12-14-16, che si è conclusa domenica sera sui campi del circolo ravennate dopo dieci giorni di sfide avvincenti.

Fabio Leonardi ha primeggiato tra gli Under 12: l’allievo dell’Urbinati Tennis Academy (svolge la sua attività proprio nelle strutture del club di via Marani), dopo aver fatto suo in semifinale il derby con Rafael Capacci (6-4 6-3), nel match clou ha superato Diego Sabattini per 6-1 2-6 10/4. Ha firmato una prestigiosa doppietta Edoardo Lanza Cariccio, che ha sbaragliato la concorrenza sia nel tabellone under 14 che in quello under 16: nel primo caso ha battuto 6-4 6-1 in semifinale Nicola Ravaioli per poi completare l’opera con il periodico 6-4 inflitto a Leonardo Tagliavini, mentre nella gara under 16 il padrone di casa in semifinale ha piegato in rimonta (2-6 6-4 10-5) Giovanni Curti e in finale ha fatto suo il derby con Federico Caroli con il punteggio di 6-2 2-6 10/8.

Nell’Under 16 femminile si è imposta Jennifer Lai, pure lei giocatrice del Ct Zavaglia, che dopo aver prevalso per 7-5 5-7 10/3 su Valentina Benini ha superato per 7-5 6-4 in finale Anna Giordani, terza testa di serie. Tante promesse romagnole protagoniste anche nelle altre categorie. Nell’Under 10 maschile affermazione di Dennis Ciprian Spircu (Ct Cast San Marino) in finale su Pietro Ricci (Pol.2000 Cervia) per 6-0 6-1. Nella finale femminile Under 10 la sammarinese Chiara Dal Pozzo (Tc Valmarecchia) ha sconfitto con un doppio 6-1 Azzurra Cremonini, imitata dalla compagna di club Ludovica Ceccoli (Tc Valmarecchia), che ha firmato il torneo Under 12 piegando in rimonta Valentina Nandi per 5-7 7-5 10/3. Infine nell’Under 14 femminile bella vittoria di Erika Di Muzio, allieva della Galimberti Tennis Academy di San Marino: la giocatrice abruzzese, testa di serie n.1, ha battuto 6-2 6-3 in semifinale la lughese Asia Bacchilega e in finale Benedetta Raggiotti (6-4 6-4).