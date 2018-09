Tennis, premiati i vincitori del 61esimo torneo Unuci "Francesco Baracca"

Si sono svolte sabato presso l’Osteria di Piazza Nuova le premiazioni del Torneo Nazionale Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) “Francesco Baracca”, la cui 61esima edizione si è disputata presso il Tennis Club Bagnacavallo. Il singolare maschile ufficiali è stato vinto da Salvatore Pagano dell’Aeronautica Militare di Sigonella, che in finale si è imposto su Paolo Taurino della Guardia di Finanza di Ravenna. Il singolare ufficiali over 50 è andato al capitano di Vascello Carmelo Galati della Marina Militare di Roma, che ha vinto anche il torneo di doppio in coppia con il colonnello Roberto Bencivenni della Guardia di Finanza di Pratica di Mare. Ad aggiudicarsi il secondo Memorial Gianni Solli è stata la squadra della Guardia di Finanza. Il torneo, organizzato dalla sezione Unuci di Lugo, si è disputato da lunedì 3 e sabato 8 settembre con il patrocinio del Ministero della Difesa, dei vari Stati Maggiori e Comandi Generali e dei Comuni di Lugo e Bagnacavallo. La gare erano riservate a ufficiali in servizio e in congedo, agli amici dell’Unuci e ad appartenenti ai gruppi sportivi di Forze Armate, Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza, Polizie Municipali e Vigili del Fuoco.

Accanto al presidente della sezione Unuci di Lugo, Renzo Preda, sono intervenuti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e l’assessore del Comune di Lugo Lucia Poletti, il tenente colonnello Angelo Tancredi, vicequestore della Polizia di Stato di Lugo, il capitano Massimo Costanzo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, il tenente colonnello Giorgio Agostini, in rappresentanza della Prima Brigata Aerea Operazioni Speciali e del 15esimo Stormo Aeronautica Militare di Cervia, il tenente colonnello Roberto Gennarelli, vicecomandante del Poligono Foce Reno Ravenna, l’ispettore Letizia Freddi del Corpo unico della Polizia Municipale della Bassa Romagna e il capitano Roberto Faccani, presidente della Croce Rossa Italiana di Lugo.