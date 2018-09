Tennis, prosegue il 61esimo Torneo Nazionale Unuci di Lugo

Prosegue sui campi del Tennis Club Bagnacavallo il Torneo Nazionale Unuci “Francesco Baracca”, storica competizione tennistica organizzata dalla Sezione Unuci di Lugo e giunta alla 61esima edizione. La manifestazione prevede anche la disputa del 39esimo torneo di doppio “Tenente di Vascello Giuseppe Bartolotti” e del quinto torneo over 50 “Cap. Giovanni Taroni”.

La competizione, che ha preso il via lunedì 3 e si concluderà sabato 8 settembre, gode del patrocinio del Ministero della Difesa, dei vari Stati Maggiori e Comandi Generali e dei Comuni di Lugo e Bagnacavallo. La gare sono riservate a ufficiali in servizio e in congedo, agli amici dell’Unuci e ad appartenenti ai gruppi sportivi di Forze Armate, Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza, Polizie Municipali e Vigili del Fuoco. La cerimonia di premiazione e il saluto ai partecipanti da parte delle autorità civili e militari si svolgeranno sabato 8 settembre a partire dalle 18.15 presso l’Osteria di Piazza Nuova. Interverranno il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e l’assessore del Comune di Lugo Lucia Poletti.