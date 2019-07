Tennis, Riccardo Cecchi conquista il trofeo 'Lappersid'

Era il principale favorito e ha tenuto fede sino in fondo a questo ruolo. Riccardo Cecchi, prima testa di serie, ha vinto il torneo Open del Circolo Tennis Dario Zavaglia, il trofeo “Lappersid”, giocato nel fine settimana con la formula Rodeo (37 gli iscritti). Su campi di via Marani il 2.5 del Ct Giotto di Arezzo in semifinale ha superato il giovane 2.7 imolese Enrico Baldisserri (numero 4 del seeding) per 4-2 4-2 e in finale si è sbarazzato con un secco 4-0 4-1 dell’altro 2.5 Mattia Bandini (Tc Bagnacavallo), seconda testa di serie, che in precedenza si era imposto per 3-5 4-2 10/7 sul 2.7 Nicola Filippi, under 16 forlivese in grande ascesa, accreditato del numero 3 del tabellone. Al termine, le premiazioni sono state effettuate da Enrico Bernardi Crocetti, dirigente del circolo ravennate.