Tennis serie C, Faenza cerca il pass per la fase nazionale

Nei playoff della serie C maschile, domenica 26 maggio la squadra del Tennis Club Faenza si giocherà il passaggio alla fase nazionale contro la stessa squadra di dodici mesi fa: il Cus Ferrara. Allora non ci fu storia, con un 4-0 per i faentini dopo i singolari, che spazzò via qualsiasi dubbio su quale fosse la squadra più forte. Stavolta, però, l’incontro per i ragazzi di capitan Casadei non sarà più negli amati campi in terra rossa di via Medaglie d’Oro, ma sugli insidiosi campi in sintetico del sodalizio estense. Una variabile che potrebbe cambiare le carte in tavola. Domenica vedremo se i ragazzi faentini riusciranno per l’ennesima volta a conquistare l’accesso alla fase nazionale, per ritentare la corsa alla tanto agognata serie B.