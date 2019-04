Tennis, Serie C maschile. La squadra A del Tc Faenza travolge 6-0 anche Modena

Seconda vittoria, ancora per 6-0, della squadra A della serie C maschile del Tennis Club Faenza. Dopo il successo casalingo nella prima giornata contro il CT Reggio Emilia, i ragazzi di capitan Enrico Casadei hanno espugnato agevolmente il Tennis Modena. Vittorie nei singolari per Roberto Zanchini, Edoardo Pompei, Filippo Di Perna e Noah Perfetti, mentre nei doppi stesso risultato per le coppie Porisini/Casadei e Perfetti/Di Perna. Domenica 5 maggio, nell’ultima partita della prima fase, la squadra giocherà per il primo posto nel girone, in uno scontro casalingo contro il Villa Carpena Forlì. Ormai è comunque in cassaforte il passaggio ai playoff.

Seconda sconfitta invece per la squadra B del Tennis Club Faenza. Sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro, 5-1 il punteggio a favore del Club Giardino Carpi, che di fatto ha rispettato i favori del pronostico. Nulla da fare nei singolari per Filippo Venturelli, Alessandro Gavelli, Leonardo Fabbri e Federico Dardi. Nel doppio ottimo punto della bandiera per la coppia formata dal capitano e maestro Marco Poggi e Mario Piancastelli. Domenica 5 maggio anche per la squadra B ultimo match del girone, in trasferta allo Sporting Club Sassuolo. In caso di sconfitta, la permanenza nella categoria sarà delegata ai conseguenti playout.