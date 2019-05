Tennis serie C, per i playoff a Faenza arriva la Virtus Bologna

La Virtus Bologna sarà la prima avversaria della squadra A del Tennis Club Faenza in Serie C maschile. Sorteggio non proprio benevolo, dato che la squadra del prestigioso circolo bolognese in realtà aveva concluso il proprio girone in testa, a pari merito col Cus Ferrara, vedendosi poi assegnare il secondo posto solamente tramite il sorteggio.

L’incontro si disputerà sui campi di via Medaglie d’oro domenica 19 maggio, con inizio alle ore 9. Dopo le tre agevoli vittorie nel girone (tutte per 6-0), ora per i ragazzi capitanati dal maestro Enrico Casadei i match si faranno sicuramente più interessanti. Nel caso di un eventuale passaggio del turno, rimarrebbe un’ulteriore partita per la qualificazione al tabellone nazionale, contro la vincente tra il Cus Ferrara e il Nettuno Bologna. Sempre domenica 19 maggio impegno di caratteristica opposta per la neo-promossa squadra B del Tennis Club Faenza, che in trasferta contro il Tc Bagnacavallo, in uno scontro senza appello, giocherà per la permanenza in categoria. Per i giovani allievi e compagni di squadra del maestro Marco Poggi sarà un match duro, ma non impossibile.