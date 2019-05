Tennis serie C, sfuma il sogno della serie B per i faentini

Purtroppo ancora una volta per la squadra di serie C maschile del Tennis Club Faenza svanisce il tanto agognato sogno di salire in B. Fatale quest’anno la trasferta al Cus Ferrara, nell’ultimo turno dei playoff regionali prima della fase nazionale. La forza dei ragazzi estensi e la poca abitudine alla superficie veloce dei faentini ha formato un’accoppiata letale per la squadra manfreda che, fino a questa giornata, era stata perfetta. Dopo i singolari il punteggio è di 3-1 per il Cus, maturato con le sconfitte di Edoardo Pompei, Roberto Zanchini e Federico Cicognani, e la vittoria del più giovane Filippo Di Perna. Nei successivi doppi, sconfitta della coppia Pompei/Porisini. A quel punto, a risultato oramai acquisito, è stato interrotto il doppio della coppia Zanchini/Cicognani, che nel frattempo erano un set avanti.

"Una sconfitta con conseguente eliminazione dalla competizione porta sempre amarezza - commenta il capitano Enrico Casadei - ma bisogna ammettere che i ragazzi ferraresi hanno avuto in questo incontro un rendimento assolutamente notevole. A loro devono andare i giusti complimenti. Come sempre, ci riproveremo il prossimo anno".