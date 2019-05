Tennis serie D1, il ct Zavaglia chiude il primo girone

Ha conquistato la terza vittoria in altrettante giornate il Circolo Tennis Dario Zavaglia nel campionato di serie D1 maschile. Dopo le affermazioni su Forum Tennis Forlì (3-2) e Ct Castenaso (4-1), domenica nella terza e ultima giornata della prima fase la squadra ravennate si è imposta per 4-1 sul Tozzona Tennis Park Imola chiudendo al primo posto, a punteggio pieno, il girone 1 e guadagnando l’accesso al tabellone play-off regionale (9 e 16 giugno) che metterà in palio 8 posti per la serie C 2020.

La formazione capitanata da Pietro Licciardi e da coach Patricio Remondegui ha archiviato il discorso già dopo i quattro singolari: Alessandro Colella si è sbarazzato per 6-2 6-0 di Marco Scheda, Elio Lago si è imposto per 6-1 2-6 6-1 su Thomas Perini, Edoardo Lanza Cariccio ha superato 6-3 6-1 Andrea Severi, con il punto del successo firmato da Fracassi (6-0 6-0 su Costanzo). Nel doppio a risultato acquisito la coppia ravennate si è ritirata sull’1-0 in suo favore. Intanto sui campi ravennati di via Marani è in dirittura d’arrivo il torneo di quarta categoria maschile e femminile, il trofeo “SportShop”. Sui campi di casa, centra le semifinali Mario Gardini superando 6-4 6-2 Matteo Azzalli, n.2 del tabellone.

Risultati. Ottavi: Andrea Sulli (4.1, n.4)-Alberto Lubrano (4.2) 6-2 6-4, Giovanni Casadei (4.1, n.5)-Alberto Valtieri (4.2) 6-3 6-2, Alessandro Zamagni (4.1, n.6)-Massimo Bianchini (4.2) 6-0 6-2, Matteo Ricci (4.1, n.3)-Roberto Campanini (4.2) 6-1 7-5. Nel femminile finale tra Monica Sincini (n.1), portacolori del Ct Zavaglia, e Giorgia Mughetti (n.2) del Ct Cervia. Semifinali: Monica Sincini (4.1)-Renata Gregori (4.3) 6-2 6-1, Giorgia Mughetti (4.2)-Ekaterina Cazac (4.3) 6-0 6-2.