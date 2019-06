Tennis serie D1, il ct Zavaglia domina il ct San Biagio

Il Circolo Tennis Dario Zavaglia comincia nel migliore dei modi i play-off di serie D1 maschile. Dopo aver chiuso a punteggio pieno il suo girone con tre vittorie in altrettanti incontri, nel primo turno del tabellone regionale la squadra capitanata da Pietro Licciardi - giocatore che fino all’anno scorso disputava il circuito mondiale - e da coach Patricio Remondegui ha sconfitto per 5-0 sui campi di casa il Ct San Biagio di Castenovo di Sotto (Reggio Emilia).

Nette le affermazioni dei portacolori ravennati nei singolari: Elio Josè Lago (2.4) ha battuto con un periodico 6-1 il 2.7 Andrea Benassi, Alessandro Colella (2.4) ha lasciato appena un game (6-1 6-0) a Roberto Franzoni (3.2), il giovane Matteo Bezzi (3.1) ha superato 6-1 6-1 Federico Cantoni (3.3), mentre Nahuel Fracassi (3.3) ha vinto senza neppure scendere in campo per assenza dell’avversario e a rendere più rotondo il punteggio ci ha pensato la coppia composta da Simone Bezzi ed Edoardo Lanza Cariccio regolando 6-4 7-6 (4) gli emiliani Andrea Benassi e Federico Cantoni.

Domenica 16 giugno nello spareggio che vale la promozione in serie C (8 posti in palio) la squadra del Ct Zavaglia affronterà in trasferta l’Emilia Tennis Academy San Lazzaro, che può contare sui 2.7 Andrea Vai e Alessandro Gherardi, il 3.1 Alberto Albertini. i 3.3 Francesco De Lorenzo, Manuel Franzoso e Cristian De Pacificis e il 3.4 Mattia Neri, vincitrice sul Forum Tennis nel 1° turno playoff.

Intanto sui campi di via Marani avanza il torneo di TERZA categoria maschile, il trofeo “Sva Dakar Jaguar”. 1° turno tabellone finale: Loris Tovagliari (4.3)-Massimo Gaddoni (3.5) 6-4 4-6 7-5, Mario Gardini (4.1)-Luigi Valletta (3.5) 6-4 6-7 6-1. 2° turno: Alessandro Barbieri (3.4)-Pietro Matteini (3.4) 3-6 7-5 7-6.