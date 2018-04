Tennis, si giocano i tabelloni finali nella 41esima Coppa delle Viole

Si giocano i tabelloni finali nella 41esima edizione della Coppa delle Viole, una classica del calendario giovanile nazionale, riservata alle categorie under 10-12-14-16, in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia. In bella evidenza si stanno mettendo nell’Under 12 maschile tre giocatori del circolo organizzatore, ovvero Mattia Di Bari, Fabio Leonardi e Massimiliano Savarino.

Intanto arriva un ottimo risultato per il giovane ravennate Gianmaria Migliardi nel torneo Tennis Europe Under 14 israeliano di Jaffo. L’allievo dell’Urbinati Tennis Academy al Ct Zavaglia, in coppia con Matteo Covato, è approdato alle semifinali in doppio battendo 6-1 6-0 i locali Baron-Etstein e poi nei quarti Jakubenko-Kobierski (Ukr-Aut, seconda testa di serie) per 6-0 7-6 (5). In semifinale sconfitta contro gli israeliani Bazilevskiy-Bity. In singolare Migliardi era stato sconfitto all’esordio dal locale Eyal Toledano (n.5 del seeding) per 7-6 (3) 6-2.

Risultati Coppa delle Viole

Under 10 maschile 2° turno: Dennis Ciprian Spircu-Giacomo Fabbri 6-4 6-1.

Under 10 femminile, 1° turno: Chiara Dal Pozzo-Vittoria Frontali 6-0 6-0.

Quarti: Azzurra Cremonini-Ekaterina Cazac 6-2 6-2.

Under 12 maschile, 2° turno tabellone finale: Nicola Zaccaro-Mattia D’Errico 6-1 6-3, Mattia Di Bari-Alessandro Venuta 6-1 6-0, Gabriele Gallotta-Alessandro Masotti 6-2 7-5, Fabio Leonardi-Matteo Monti 6-0 6-0, Massimiliano Savarino-Mattia Guaitoli 6-2 6-2. 1° turno: Emiliano Volta-Angelo Riccardo Mara 6-2 6-2.

Under 14 maschile, 1° turno tabellone finale: Federico Costanzi-Lorenzo Ossani 6-4 6-2, Giovanni Cadolino-Tommaso Fabbri 6-0 6-1. Turno di qualificazione: Vittorio Pugliese-Nicolò Iemmi (n.8) 6-4 1-6 10/6, Francesco Di Cesare-Lorenzo Baldini (n.4) 6-1 6-0, Tommaso Spina (n.6)-Lorenzo Pareschi 6-2 6-3, Giovanni Curti-Francesco Preiti 6-3 6-4, Tommaso Zucchini (n.7)-Mattia Cavina 6-3 6-3, Andrea Zanuccoli-Matteo Mucciarella (n.2) 6-3 6-1.

Under 14 femminile, ottavi: Amelia Regini-Anna Giordani 6-0 6-3, Elena Foglietti-Sara Baccaglini 6-3 6-7 (5) 10/6, Caterina Rossini-Clara Sansoni 6-2 6-4. Quarti anche per Maria Sole Ferri.