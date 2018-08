Tennis, Simone Baldazzi e Stefania Suzzi vincono il decimo trofeo "So.Na.D"

Simone Baldazzi e Stefania Suzzi sono i vincitori del torneo nazionale di quarta categoria del Marina Sport Center, il decimo trofeo “So.Na.D”. Nelle finali andate in scena martedì sera Baldazzi, 4.2 del Ct Cesarea Ravenna, ha battuto a sorpresa il 4.1 Lorenzo Cirilli (n.2), giocatore del Marina, con un secco 6-1, 6-1. Più combattuta la finale del singolare femminile vinta da Stefania Suzzi, al suo primo successo pieno in un torneo di 4°. La 4.3 portacolori dell’Scr Castiglione si è imposta in finale su Alice Stella (Ct Cacciari) per 6-2, 2-6, 6-4. Ottimo il bilancio tecnico e partecipativo del torneo allestito dal Marina Sport Center del presidente Cesare Guiotto che ha proceduto alle premiazioni.