Tennis, successo per la squadra del circolo Zavaglia

Seconda vittoria in altrettante giornate per il Circolo Tennis Dario Zavaglia nel campionato di serie D1 maschile. Dopo l’esordio positivo con il Forum Tennis Forlì (3-2), domenica la squadra ravennate si è imposta per 4-1 in trasferta sui campi del Ct Castenaso.

Nei singolari Matteo Bezzi si è sbarazzato con un doppio 6-1 di Marco Fabbri, Edoardo Lanza Cariccio ha superato 6-2 6-4 Fabio Bernardi, Alessandro Colella si è imposto su Marco Avati per 6-4 6-1 ed Elio Lago ha battuto 6-2 6-1 Fabio Bolelli, mentre il punto della bandiera per i bolognesi è arrivato in doppio grazie al successo per 6-3 6-1 della coppia Avati/Bolelli su Michele Tani ed Edoardo Lanza Cariccio. La formazione capitanata da Pietro Licciardi e da coach Patricio Remondegui, a punteggio pieno nel girone 1, domenica 26 maggio nella terza e ultima giornata della prima fase ospiterà il Tozzona Tennis Park Imola.

Intanto sui campi ravennati di via Marani è partito il torneo di quarta categoria maschile e femminile, il trofeo “SportShop”. Risultati, 2° turno maschile: Filippo Velotti (4.6)-Mario Fabbri (Nc) 6-3 6-2, Massimo Ballotta (Nc)-Giovanni Bacchilega (4.6) 6-1 6-2. 3° turno: Nazzareno Tassinari (4.5)-Andrea Ottani (4.5) 6-1 6-4.