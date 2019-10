Tennis, Umberto Crocetti Bernardi profeta in patria

Umberto Crocetti Bernardi profeta in patria. Il 2.5 ravennate si è infatti aggiudicato domenica sera il torneo nazionale Open maschile di seconda categoria maschile, il secodo trofeo “Nuova Clar-Avia”, dotato di 1000 euro di montepremi e organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna con la formula Rodeo.

Accreditato della terza testa di serie, sui campi di casa Crocetti Bernardi ha eliminato in semifinale per 0-4 4-1 10/7 il 2.4 Andrea Rondoni (Ct Cesena), seconda testa di serie, e in finale il numero uno del tabellone, il 2.4 Lorenzo Cremonini, per 4-1 2-4 10/4. Quest’ultimo era approdato al match clou superando 5-3 4-2 il 2.5 Mattia Bandini, quarta forza del seeding.

Si chiude così in bellezza, con l’ennesimo appuntamento organizzativo, la stagione del rilancio, anche sul piano agonistico (con la promozione dalla serie D1 alla C maschile e il quinto posto della formazione Under 12 maschile alla “Final 8” nazionale), del club di via Marani sotto l’impulso del nuovo consiglio direttivo, guidato dal presidente Carlo Licciardi.