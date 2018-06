Tennistavolo, la neo-campionessa italiana Caterina Angeli accolta in Rocca

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore comunale allo Sport Pasquale Montalti hanno ricevuto in Rocca Caterina Angeli, neocampionessa nazionale di tennistavolo nella categoria Junior. La tredicenne bagnacavallese Caterina Angeli, già vicecampionessa “Ragazze”, tesserata per l’Acli Lugo, si è laureata campionessa nazionale di terza categoria di tennistavolo, titolo guadagnato il 19 maggio scorso ai campionati italiani di Terni. Caterina è allenata da Catalin Picu.

Il sindaco ha omaggiato Caterina con una pergamena ricordo e il gagliardetto della città di Lugo. “Auguro che per Caterina questo sia solo l’inizio di tante soddisfazioni che verranno - ha dichiarato Ranalli - È confortante vedere negli occhi di questa giovanissima campionessa l’entusiasmo per uno sport complesso e affascinante come il tennistavolo. Grazie a nome di tutta la città per quello che ci hai regalato con le tue vittorie”.