Tiro a segno, il programma di gestione del prossimo quadriennio

Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio alle 16 verrà presentato il programma di gestione e sviluppo per il prossimo quadriennio del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna, presso la sede di via Trieste 180. I relatori saranno Ivo Angelini, Rita Bagnara, Marco Mingozzi, Andrea Montanari, Battista Ravaglia, Paolo Romanini e Giuliano Sacrato, che si candidano per il nuovo Consiglio direttivo (la votazione, aperta a tutti gli associati, si terrà nel primo weekend di marzo). Sarà presente l’Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani. La cittadinanza è invitata.