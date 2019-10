Tiro a segno, una giornata di open day a Ravenna

Domenica 6 ottobre è in programma l’open day della sezione ravennate del Tiro a Segno Nazionale, in via Trieste 180 (davanti al parcheggio del Pala De André). L’opportunità di provare il tiro con pistole e carabine ad aria compressa è offerta soprattutto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni, che verranno accompagnati da coetanei già campioni, anche a livello nazionale, nelle varie specialità. Ma anche i meno giovani potranno cimentarsi con un’attività molto efficace per rilassarsi e allenare la concentrazione. Sarà inoltre l’occasione per visitare le varie strutture del poligono, che comprende una parte storica, dove si svolgono le attività di tiro ad aria compressa, con armi da fuoco ad avancarica e moderne, e con l’arco. Per maggiori informazioni: 0544420053 o segreteria@tsnravenna.com.