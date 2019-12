Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini da record al "Torneo bizantino di Cotignola"

Non si sono fatti mancare veramente niente gli Arcieri Bizantini Ravenna che nello scorso fine settimana a Barbiano di Cotignola, al “48esimo Torneo Bizantino” hanno collezionato record personali e podi sia individuali che a squadre. Bilancio più che positivo per le squadre maschili.

Tra i risultati spicca la medaglia d’oro della neo squadra master maschile arco nudo, formata da Franco Morigi, Simone Pizzi e Marcello Tozzola che, al debutto, con 1365 (461+460+444) punti riesce a conquistare la piazza più alta, con 14 punti di scarto dalla seconda e 40 dalla terza classificata. Combattutissimi i podi dell’arco olimpico sia senior che master, dove le squadre vincitrici se la sono giocata in una manciata di punti. Solo 4 punti di scarto tengono giù dal gradino più alto del podio la squadra senior maschile olimpico formata da Marco Magli, Alessandro Farinella e Giovanni Putzu che con il punteggio di 1531 (523+521+487) si devono accontentare della medaglia d’argento.

Stessa sorte per la squadra master maschile olimpico, dove stavolta sono solo 5 i punti che non hanno permesso a Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Luca Cicognani di conquistare l’argento. Con il punteggio di 1621 (566+536+519), i tre bizantini si mettono al collo la medaglia di bronzo. Nell’individuale la società giallorossa cala ancora un poker di medaglie d’oro: Sofia Fuschini, categoria Junior femminile OL con 548 (280+268), Niccolò Corsini categoria Junior maschile OL con 470 (237+234), Marcello Tozzola, categoria master maschile OL con 566 (280+286) e Angela Padovani, categoria master femminile arco nudo con 493 (249+244). Sempre per l’arco nudo ma master maschile ottimo terzo posto per Franco Morigi con il punteggio di 461 (244+217). Medaglia di bronzo anche per Mirko Sebastian Grassi per la categoria allievi maschile olimpico con il punteggio di 514 (242+272). E dopo la doppia premiazione a squadre e l’individuale Marcello Tozzola in virtu del buon punteggio ottenuto vince anche il premio come assoluto arco olimpico.

Tanti anche i record personali e di compagnia, che al di la del valore dei punteggi, è sintomo di una società in crescita costante. Record personale e di compagnia per Angela Padovani per l’arco nudo master femminile, che con il punteggio di 493, sale al 18° posto nella classifica per la qualifica ai prossimi Campionati Italiani Indoor, staccando un biglietto virtuale per la partecipazione. Record personali anche per Simone Pizzi, OL master maschile, in miglioramento continuo, Giovanni Putzu e Fabrizio Ronzitti per l’arco olimpico senior maschile. Record personale anche per Franco Morigi per l’arco nudo master maschile. Nella categoria giovanissimi infine, fa registrare il doppio record, personale e di compagnia, anche Francesco Montruccoli per l’arco olimpico.