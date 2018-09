Tiro con l'arco, i bizantini a medaglia al Campionato regionale hf

Gli Arcieri Bizantini chiudono in bellezza la stagione HF, ottenendo tre podi al Campionato Regionale svoltosi a Travo il 16 settembre. I primi due podi arrivano nella fase di qualifica, dove Alessandro Farinella e Denis Costantini si aggiudicano rispettivamente il secondo e il terzo posto nella categoria senior maschile olimpico con i punteggi di 270 e 244. I punteggi ottenuti nella fase di qualifica hanno permesso di stilare la classifica assoluta per l’arco olimpico maschile (che comprende tutte le categorie) dove i bizantini, terzo e settimo, hanno potuto accedere alla fase finale degli scontri diretti, per la conquista del titolo assoluto.

Scontri iniziati con i quarti, dove Denis Costantini, in virtù del ritiro di un avversario, passa direttamente alla semifinale e Alessandro Farinella ha la meglio sul suo avversario Alessandro D’Ambrosio (Arcieri Orione). Sfida tutta giallorossa in semifinale: Alessandro Farinella la spunta contro Denis Costantini, conquistandosi l’accesso alla finale, dove purtroppo dovrà cedere il passo al suo avversario e “accontentarsi” della medaglia d’argento assoluta. Quarto posto assoluto per Denis Costantini.

Un risultato importante quello ottenuto domenica dal team dei Bizantini, che fino ad ora non avevano ottenuto risultati di rilievo in questa disciplina. Molto bene anche il settore giovanile che alla quarta e ultima tappa del Quadrangolare Emilia Romagna, svoltosi a Lagosanto l’8 settembre scorso, ha, anche qui, chiuso in bellezza, con la bella vittoria di Sofia Fuschini nella categoria allievi femminile arco olimpico assoluti. Dopo essersi piazzata al secondo posto in fase di qualifica, ha avuto la meglio negli scontri diretti contro la sua avversaria; Martina Masini (Arcieri Re Bertoldo) vincendo per 6-4. Per gli allievi maschile abbiamo poi il quinto posto di Michele Tozzola e il sesto posto di Niccolò Corsini. Una stagione in continua crescita, quella di Sofia Fuschini, che ha costantemente migliorato le sue prestazioni, gara dopo gara. Tre volte sul podio nelle quattro competizioni del Quadrangolare, per soli due punti non riesce ad essere tra le primissime nella classifica finale che le vede conquistare un’ottimo quinto posto.