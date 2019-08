Tiro con l'arco, i Bizantini calano un poker d'ori alla "900 round di Cotignola"

Massiccia partecipazione degli Arcieri Bizantini Ravenna alla tradizionale gara “900 Round d’Estate”, giunta alla sua 23esima edizione e organizzata dagli Arcieri M.A.Sf di Barbiano di Cotignola. 900 è il punteggio massimo raggiungibile nel caso un arciere riesca a realizzare un 10 per tutte le 90 le frecce previste e tirate alle distanze dei 60, 50 e 40 metri. Una gara che, pur non avendo valore ai fini di qualifica per i diversi Campionati, richiama ogni anno decine di atleti provenienti dalle maggiori società dell’Emilia Romagna e non solo.

16 gli atleti ravennati in gara, tra veterani, neofiti alle prime gare e debutti. E anche quest’anno i risultati non si sono fatti attendere, con 4 podi nell’individuale e 2 podi per le squadre. Per quanto riguarda l’individuale, la società giallorossa cala un poker tutto d’oro. Gradino più alto del podio per Marcello Tozzola, categoria Master Maschile olimpico con 809 punti (255, 276, 27); Sofia Fuschini, categoria Allieve Femminile olimpico con 795 punti (252, 268, 275); Niccolò Corsini, catetoria Junior Maschile olimpico con 734 punti (225, 238, 271) e Angela Padovani categoria Master Femminile arco nudo con 605 punti (169, 197, 239). Brave anche le squadre che conquistano una medaglia d’oro e una d’argento. Medaglia d’oro per la squadra compound Senior Maschile formata da Denis Costantini (853), Luca Ravaioli (852) e Marco Fuschini (825), mentre è d’argento la medaglia conquistata dalla squadra arco olimpico Senior Maschile formata da Farinella Alessandro (782), Riccardo Canali (690) e Daniele Paviani, al debutto, (601).

Gli altri piazzamenti: per l’arco olimpico Senior Maschile 7° Alessandro Farinella, 14° Riccardo Canali, 18° Daniele Paviani, 20° Fabrizio Ronzitti e 21° Dario Pondini. Per l’arco olimpico Senior Femminile 4° Eleonora Tozzola, 5° Melania Ghetti. Per l’arco olimpico Master Maschile 7° Franco Travaglini, e infine per il compound Senior Maschile 4° Denis Costantini, 5° Luca Ravaioli, 8° Marco Fuschini. Prossimo appuntamento a Lagosanto tra una settimana, dove Marcello Tozzola e Sofia Fuschini faranno le prove generali per i Campionati Italiani Targa in programma dal 6 all’8 settembre a Lignano Sabbiadoro.