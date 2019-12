Tiro con l'arco, lo squadrone Bizantino fa incetta di podi a Faenza

Altro fine settimana proficuo per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che sabato 14 e domenica 15 dicembre si sono messi in luce al “48esimo Torneo Città di Faenza” organizzato dall’ A.S.D. Arcieri Faentini, conquistando diversi podi. A segno tutte e quattro le squadre presenti.

Con il punteggio di 1583, medaglia d’oro per la squadra senior maschile olimpico formata da Marco Magli, Alessandro Farinella e Massimo Casadei. Bis per la neo squadra arco nudo master maschile, che con Simone Pizzi, Franco Morigi e Marcello Tozzola vincono la medaglia d’oro con 1386 (476+465+445) davanti agli arcieri del Castenaso Archery Team aggiornando anche il record di compagnia stabilito la scorsa settimana a Barbiano. Si devono accontentare della seconda piazza, invece, i master dell’arco olimpico maschile, che in ragione di punteggi un po’ al di sotto della media individuale, non riescono ad agguantare il primo posto. Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Luca Cicognani con 1547 si aggiudicano infatti la medaglia d’argento. Secondo posto anche per le senior dell’arco olimpico femminile, Eleonora Tozzola, Concettina Palmiero e Melania Ghetti con 1373 dietro alle atlete degli Arcieri M.A.Sf. E’ un secondo posto senza podio, questa volta, in virtù del regolamento Fitarco che stabilisce regole precise di premiazione: con la presenza di due squadre viene premiata solo la prima. Diversi i podi anche per quanto riguarda l’individuale. In evidenza il podio per l’arco olimpico senior maschile dove i giallorossi conquistano due piazze su tre: medaglia d’oro per Marco Magli con 552 (279+273) e medaglia di bronzo per Alessandro Farinella con 536 (266+270). Anche Angela Padovani, per l’arco nudo master femminile, sfodera un’ottima prestazione e con il punteggio di 491 (243+248) vince la medaglia d’oro, consolidando la sua probabile qualificazione per i prossimo Campionati Italiani.

Ancora medaglie dalla fortissima Sofia Fuschini che, dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa al Trofeo della Ghirlandina (MO), dove con 561 ha stabilito il doppio record individuale e di compagnia classe allieve femminile (vincendo anche li la medaglia d’oro), oggi replica con un perentorio 559 che le vale la medaglia d’oro per la categoria allieve arco olimpico femminile. Marcello Tozzola, invece, in linea con il risultato della squadra e con il punteggio di 558 si deve accontentare della medaglia d’argento per l’individuale master maschile olimpico. Podio anche per gli arcieri del compound, dove Luca Ravaioli, dopo un’ottima prima parte di gara con un parziale di 289, cede qualcosina nella seconda chiudendo con 568, punteggio che gli permetto comunque di vincere la medaglia di bronzo e segnare il record di compagnia per l’arco compound master maschile. Ultimo podio individuale, ma non meno importante, quello di Simone Pizzi per la categoria arco nudo master maschile, che riesce a conquistare una bella medaglia di bronzo con il punteggio di 476 (236+240).

Gli altri piazzamenti. Olimpico senior maschile: 8° Massimo Casadei con 495, 9°Giovanni Putzu con 494 (record personale), 13° Riccardo Canali con 474 e 18° Fabrizio Ronzitti con 393. Olimpico master maschile: 14°Simone Pizzi con 496, 15°Luca Cicognani con 493, 18°Franco Travaglini con 480. Olimpico senior femminile 7°Eleonora Tozzola con 486, 9° Concettina Palmiero con 445 e 10° Melania Ghetti con 442. Olimpico allievi maschile 5° Mirko Sebastian Grassi con 495 e per il compound senior maschile 10° Marco Fuschini con 547.