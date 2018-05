Tiro con l'arco, podi tutti al femminile tra Emilia Romagna e Toscana al Campionato Hf

Un intenso fine settimana per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che sabato e domenica sono stati impegnati su ben tre campi di gara, conquistando 2 podi e 3 record personali. E’ ancora la specialità HF che regala soddisfazioni ai ravennati con 2 podi tutti al femminile. Il primo arriva sabato al nono "Trofeo Parco Secchia", gara HF 12+12 organizzata dagli Arcieri Orione a Villalunga di Casalgrande, dove Angela Padovani, alla sua seconda prova in esterna, su un terreno piuttosto impegnativo, sale sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d’argento con il punteggio di 220.

Domenica è invece il turno di Silvia Soglia, che nella suggestiva cornice del borgo toscano di Stia, al secondo Trofeo Città, agguanta il terzo posto con il punteggio di 266, stabilendo così anche il suo record personale. Gli altri due record personali, sempre da Stia, arrivano da Alessandro Farinella e Denis Costantini che rispettivamente con 302 e 297 punti si piazzano al quinto e sesto posto nella divisione olimpico senior maschile. Battesimo del fuoco invece per Sofia Fuschini che sempre sabato si è cimentata nel quinto Quadrangolare Emilia - prima prova, tenutosi a Bondeno. Con il bersaglio a 60 metri, le 72 frecce previste le hanno fruttato il punteggio di 425 punti classificandola al quinto posto nella categoria allieve arco olimpico femminile.

E sulla distanza dei 70 metri, ma con 36 frecce, lo scorso fine settimana nel decimo 70 Round della Cornacchia, a Lagosanto, Alessandro Farinella arriva a un passo dal gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’argento. Dopo aver chiuso la fase di qualifica al quinto posto, ha affrontato gli scontri con determinazione arrivando a giocarsi la finale per il primo e secondo posto, dove, purtroppo, ha dovuto cedere il passo per 6-4 al forte atleta Youri Belli, classificatosi al primo posto. Altri piazzamenti a Lagosanto per Luca Cicognani quarto assoluto, a un passo dal podio, nella categoria allievi/master maschile olimpico, Franco Travaglini e Simone Pizzi classificatisi, nella stessa categoria 17esimo e 19esimo. Per la divisione compound settimo assoluto Denis Costantini nella categoria senior olimpico maschile. Anche la squadra master maschile composta da Luca Cicognani, Franco Travaglini e Simone Pizzi sfiora letteralmente il podio dovendosi accontentare della medaglia di legno per un solo punto di distanza dalla terza in classifica del Landa Team.